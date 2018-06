Eesti plaan lahingus Lätiga: rünnata, skoorida ja võita!

Me ei tea tänapäeval pea ühtegi detaili Madridi Reali meeskonnast vahemikus 1956-1960 peale selle, et nad võitsid viis Euroopa meistrite karikat järjest. Samuti mitte seda, kes ja kuidas mängisid Uruguai koondises 1930. ja 1950. aasta MMil. Küll aga teame, et Uruguai võitis mõlemad turniirid. Isegi kaasaja kuulsaim finaal – Manchester Unitedi 2:1 võit Müncheni Bayerni üle 1999. aasta Meistrite liigas – on mälestustes taandunud enamasti paarile episoodile.

Jalgpall on sellest mõttes halastamatu, et enda ajalukku jäädvustamine on nii mängijatel kui ka võistkondadel üpris keeruline, sest uute sangarite ja imelugude pealetootmine on lakkamatu. Kindlasti jääb üle ajastute kestma ainult üks sõnum – kes võitis karika. Just selle sõnumiga on võimalik end ajalukku raiuda täna Eesti jalgpallikoondise ridades Daugava staadionil Läti vastu sammuvatel meestel.