Kapten Toobal: treenerid tegid õigesti, et vahetasid palju

«Eks oleme ennegi sünnipäeval mänginud ja kaotanud, aga eks see mäng esimesse geimi jäi. Meil olid omad võimalused, aga ei kasutanud ära ning nendel tekkis võimalus, mille nad ära realiseerisid,» rääkis Toobal pärast mängu Postimehele. «Nad hakkasid rohkem riskima ja meie oma serv ei olnud hea. Sealt hakkavad asjad pihta,» lisas koondise kapten.

Kehv serv ei olnud ainus mure, mis eestlastele probleeme valmistas. «Ka oma blokk ei töötanud ja sellepärast oli raskem mängida. Ega midagi ei ole katki. Belgia mängis kodus ja mängis hästi. Täna oli niipidi,» kommenteeris Toobal.

Teise geimi lõpus ja kolmanda alguses tegid Eesti koondise treenerid palju vahetusi ja põhimängijad said eelmiste mängudega võrreldes rohkem puhkust. «Belgia oli väga heas hoos. Polnud mõtet punnida, sest oli teada, et kolmapäeval tuleb uus mäng. Targem oli anda võimalus teistele mängijatele. See on väga normaalne. Belgial oli selga vastu seina, sest nemad pidid võitma, et neil jääks mingi variant. Meil oli eksimisruumi,» andis Toobal mõista.

«Belgial mäng jooksis ja meil polnud ideed, kuidas mängu tagasi tulla või kust kinni haarata. See turniir on selline, et kõik peavadki võimalikult palju mängima. Treenerid tegid õigesti, et vahetasid palju,» lisas Toobal.