Revolutsioon Eesti käsipallis - koondis sai esimese välistreeneri

53-aastane Sivertsson on üks tituleeritumaid mängijaid maailmas. Rootslane on võitnud Rootsi koondise mängijana üheksa suurvõistluste medalit. Kaheksal järjestikusel aastal võitis Sivertsson Rootsi koondisega suurvõistlustelt medali – kaks olümpiahõbedat, 1999. aastal MM-kulla, kolm järjestikust Euroopa meistritiitlit ning lisaks veel kolm medalit MMilt. Treenerina on Sivertsson töötanud neljas riigis ja 2014. aastal viis ta Rootsi naistekoondise EMi pronksile.

«Püüame teha esimese kogunemise juuni lõpus, et mängijatega tutvuda ja oktoobris algavad juba valikmängud. Sloveenia on muidugi suursoosik, aga usun, et alagrupp on mängitav, eriti kui finaalturniirile saavad edasi ka mõned alagruppides kolmanda koha saanud tiimid,» rääkis koondise uus peatreener tulevikuplaanidest.