Uuringus selgus, et MMil võivad kohtunikud näidata oodatust rohkem kaarte

«Aegluubis videot vaadates on selgem, kes algatas vea olukorra, kas seal oli tegelikult kontakt või mitte. Lisaks sellele on lihtsam tuvastada, kas viga tehti karistusalas või väljaspool,» rääkis põhilistest videokorduste eelistest üks uuringu läbiviijaid Joachim Spitz Thestatementile.

Vahe tuli sisse siis, kui kohtunikud otsustasid, kas olukord on kaardi andmise vääriline. Uuringu jaoks näidati 88-le professionaalsele jalgpallikohtunikule videotest väljakul tehtud vigu. «Meie tulemused näitavad, et aegluubis nähtud olukorrad tõstavad kohtunike tahtmist anda mängijatele kollane või punane kaart,» rääkis Spitz.

Uuringu läbiviijate arust on see tähtis leid, sest tänu sellele saab edasi mõelda, mis olukordades tegelikult kordust kasutada mõtet on. Lisaks arvavad uurijad, et videokordus on hea vahend, mille abil määrata suluseisu või muid sääraseid olukordi, kuid see ei pruugi olla parim lahendus selliste karmide otsuste määramiseks.