Verstappeni edu saladus oli puuduvad taustajõud?

Nimelt on Vertappenil alati etappidel kaasas olnud oma isa Jos Verstappen, kes on samuti vana vormelisõitja, tema treener Raymond Vermeulen ning tema ema ja õde. Sel korral otsustas Red Bulli meeskond ühiselt koos Verstappeniga, et tema taustajõud jäävad sel korral maha.

«Me rääkisime sellest temaga ja ta oli nõus. See ei ole midagi, mis peaks nüüd nii jääma. Ma ei arva, et sellel on otsene seos tulemusega, aga see oli lihtsalt midagi natuke teistsugust,» vahendab BBC-le meeskonna juht Christian Horner.