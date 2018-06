Dortmuni Borussia laiendab staadionit kuue istekoha võrra

Dortmundi Borussiast sai hooajal 2015/16 esimene jalgpalliklubi, kelle mänge käis keskmiselt hooaja peale vaatamas 81 000 inimest. Kui praegu on nende kodustaadion mahutanud 81 359 pealtvaatajat, siis järgmisel hooajal mahub sinna 81 365 jalgpallisõpra.

Bundesliga koduleht kirjutab, et kuigi kuue istekoha juurdetekitamine võib tunduda marginaalne, on klubi ootejärjekorras 50 000 hooajapileti soovijat. Ühtlasi anti teada, et Meistrite liiga mängudele mahub järgmisest hooajast staadionile 248 pealtvaatajat rohkem ehk 66 099 fänni. Saksamaa meistriliiga mängudele lubatakse aga staadion pealtvaatajaid täis.