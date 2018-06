Nike jättis Iraani koondise enne MMi poliitilistel põhjustel putsadest ilma

Nimelt ütles Nike, et nemad ei ole nõus MMil mängivat Iraani koondist toetama oma putsadega, põhjuseks Iraani tehtud saktsioonid Ameerika Ühendriikidele. Selline käitumine vihastas loomulikult täielikult välja Iraani peatreeneri Carlos Queiroz'i, aga ka kõik Iraani koondise mängijad.

«Ameerika Ühendriikide vastu tehtud sanktsioonid tähendavad seda, et Nike, kui USA firma, ei saa sel korral varustada Iraani koondise jalpallureid putsadega,» vahendab ESPN firma avaldust.

«Me oleme kõigest treenerid ja jalgpallurid, me ei tohiks olla selliste asjadega absoluutselt seotud. Igal juhul plaanime me FIFA-lt selle probleemi lahendamiseks abi küsida,» vahendab Queiroz'i mõtteid BBC.

Queiroz, kes on varasemalt juhendanud nii Portugali koondist ja Madridi Reali, ütles: «Mängijad harjuvad oma varustusega ära. See ei ole õige, et nad peavad nüüd, nädala aega enne tähtsa turniiri algust, oma varustuse välja vahetama.»