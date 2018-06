Homme otsepilt ainult Postimehes: võrkpallinaiskond alustab Hõbeliiga finaalturniiri

«Loodame kõige paremat, usun, et oleme Austriat võimelised võitma igal juhul. Austrial on päris head nurgaründajad, aga nad ei saanud alagrupiturniiril tõsise surve all mängida, sest vastased olid nõrgemad. Nende sidemängija on võrreldes meie ja ka Rootsiga tunduvalt aeglasema mängustiiliga, meie eesmärk on nad serviga sellise surve alla panna, et nad ei saa mugavalt tegutseda. Ja keskele väga palju tõsteid ei lähe, Austria mäng on üsna sirgjooneline,» sõnas juhendaja.