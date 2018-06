Videod: Toyota meeskond valmistub usinalt Soome ralliks

Loomulikult Toyota ootused aetud väga kõrgele, sest põhjuseid selleks on piisavalt. Esiteks võitis eelmisel aastal MM-ralli Toyota meeskonna sõitja Esapekka Lappi. Teiseks põhjuseks on just nimelt see, et Soome ralli on Toyota jaoks koduralli, millega kaasneb teatud kohustus hästi esineda. Kolmandaks põhjuseks on ka auto tehniline areng – nimelt on Toyota meeskonnal Soomes esmakordselt kasutusel uus mootor.