Reportaaž Kaliningradist: Saksamaa krahh pani inglased lõõritama

Thomas Müller on palluriteel kogenud nii mõndagi. Mida tähendab talle MMil alagrupis langemine, reedab see jäädvustus kõnekalt. FOTO: Peter Schatz/imago/actionpictures/scanpix

Inglismaa ja Saksamaa jalgpallisuhe on olnud pikaajaline ja kirglik, aga enamik magusaid hetki on kuulunud sakslastele. Mitte eile. Esimest korda pärast 1966. aastat ja üldse alles teist puhku lõpetab Inglismaa MM-finaalturniiri parema tulemusega kui Saksamaa. Inglased on nimelt juba enne viimast alagrupimängu taganud koha kaheksandikfinaalis, Saksamaa saabub aga täna pettunult kodumaale.