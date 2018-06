Endine tippkohtunik Collina: VAR ei tähenda perfektsust

Statistiliselt on VAR aidanud kõvasti kaasa õigete otsuste tegemisele. VARi abil on olukordi kontrollitud 335 korda, mis tähendab, et keskmiselt 6,9 korda mängu jooksul. VARi abil on peakohtunik olukorda üle vaadanud 17 korda. VARi abil on kohtuniku tehtud otsust muudetud 14 korda. Kolmel korral on VARi abil ka otsust kinnitatud. Mängu muutva tähtsusega olukordi on ilma VARi abita õigesti määratud 95%, VARi abiga 99,3%.