Karl Kruuda naaseb Rally Estonial kodustele ralliteedele

«Rally Estonia on võistlus, kus ma alati olen tahtnud osaleda, seni on vahele jäänud vaid üks, 2016. aastal sõidetud võistlus. Kui Urmo Aava, kes on olnud mulle õpetajaks ja täna heaks sõbraks, võistlust korraldab, on keeruline sellel mitte osaleda. Tean, et tänavuse ralliga on tehtud palju tööd nii katsete, turvalisuse ja pealtvaatajatele mõeldud alade ning meelelahutuse osas. Olen kindel, et sellest tuleb võimas autospordinädalavahetus ja mulle on see heaks sissejuhatuseks hooajale Hiinas, kus sõidan tänavu Volkswageni meeskonnas,» ütles Kruuda.