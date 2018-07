USA antidopingu juht: venelased petavad MMil ja naeravad meie selja taga

«Nüüd korraldavad nad järjekordset suurturniiri. Me teadsime, et nende dopingusüsteem eksisteeris, isegi kui nad ise seda eitasid. Teame ka, et see süsteem oli otseselt seotud ka jalgpalliga. Nad on tõestanud, et on võidu nimel valmis kõigeks. Oleme rumalad, kui arvame, et seekord mängivad nad ausate reeglite järgi. Nad lihtsalt naeravad meie selja taga,» jätkas Tygart.