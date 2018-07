Rally Estonia stardinimekiri lubab põnevust igasse võistlusklassi

Uute WRC autode kõrval saab Rally Estonial stardis näha ka eelmise põlvkonna WRC autosid. Georg Gross-Raigo Mõlder (Ford Fiesta WRC) ja Valeri Gorban-Sergei Larens (Mini Cooper WRC) on pidanud kahel viimasel Eesti meistrivõistluste etapil häid lahinguid ja on põhjust uskuda, et see duell jätkub ka Rally Estonial.

Georg Gross ootab võistlust väga: «Lähen sellele võistlusele vastu väga hea tundega. Tegu on väga suure sündmusega ja kui ma ise ei sõidaks, siis oleks ma kindlasti raja ääres. Võrreldes konkurentidega on meil kilomeetreid sel aastal vähem sõidetud aga teeme selleks ralliks korraliku ettevalmistuse ja anname hea lahingu.»

Üks konkurentsi poolest põnevaim klass on R5 autode seltskond. Rally Estonia toob rahva ette kokku üheksa R5 autot, sõitjad tulevad Soomest, Leedust, Venemaalt, Poolast ja Lätist. Eestist astuvad sellistele nimekatele välissõitjatele nagu Jari Huttunen - Antti Linnaketo (Hyundai i20 R5), Eerik Pietarinen - Juhana Raitanen (Skoda Fabia R5), Benediktas Vanagas - Mindaugas Čepulis (Skoda Fabia R5) ja paljudele teisele vastu Raul Jeets ja Andrus Toom (Skoda Fabia R5).

Üle pika aja taas Eesti teedel startiv Raul Jeets sõnas enne võistlust, et tal on hea meel teha oma selle aasta esimene start just Rally Estonial: «Oleme osalenud kõigil seitsmel Rally Estonial ja meile on siin startimine enesest mõistetav. Tänavu saame startida väga kõrgetasemelises seltskonnas, koos WRC sarja tippudega ning see, et R5 autode arvestuses on tugev konkurents, on meile vägev väljakutse.»

Viimastel aastatel on lisandunud Eesti meistrivõistlustele proto autod. Selliste autodega on rajal tuttavad nimed nagu Egon Kaur-Rasmus Vesiloo (Ford Fiesta), Rainer Aus-Simo Koskinen (VW Polo) ja neile lisanduvad Karl Kruuda-Annika Arnek (Ford Fiesta). Neljaveoliste autode osas pakuvad kindlasti head konkurentsi Ranno Bundsen-Robert Loštšenikov (Mitsubishi Lancer EVO 8) ja Läti rallikrossistaar Reinis Nitišs koos Andris Malnieksiga (Mitsubishi Lancer EVO X).

Viimaste aastate üks tugevama konkurentsiga klassi Eesti meistrivõistlustel on R2 autode klass, mille sees peetakse ka Estonian R2 Challenge arvestust, kus on parimatele hooaja kokkuvõttes korralikud rahalised auhinnad. Möödnud aasta meister ja täna autoralli MM-sarjas sõitev Ken Torn koos Aleks Leskiga (Ford Fiesta R2) on kindlasti üks soosikutest võidule. Hetkel on nad ka sarja liidrid, teisest küljest teevad nad ettevalmistusi juba Soome MM-ralliks.

«Lõuna-Eesti katsed on need, mis on vähegi sarnased Soomele. Katsed on kiired ja hüpetega, seega saab siit hea rütmi ja tunde enne Soomet. Rally Estonial tahame kindlasti oma klassi võita ja hea on, et saame ennast võrrelda ka välismaiste konkurentidega,» rääkis Torn enne võistlust.

Samas arvestuses sõidab Läti meistrivõistlustel osalev autoralli ja rallikrossi maailmameistri Petter Solbergi poeg Oliver, kelle kaardilugejaks on Veronica Engan. «Ootan juba Rally Estoniat, mis saab olema kindlasti väga äge ja paljunõudev võistlus, kus kiirused ja hüpped saavad olema suured. Tuleme endast siin maksimumi andma,» rääkis noor norrakas.