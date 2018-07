Kuuba ja Must alustasid Eurpoopa karikaetappi võidukalt

Kuuba, kes sel nädalal avaldatud maailma edetabelis on kerkinud karjääri kõrgeimale 84. kohale, võitis avaringis kvalifikatsioonivõistluselt põhiturniirile jõudnud jaapanlanna Erika Yokoyama kolmes geimis 21-16, 10-21, 21-13. Teises ringis tuli võit kolmanda paigutusega India mängija Sri Krishna Priya Kudaravalli (BWF 78) üle 21-16, 10-21, 21-15. Kuueteistküme parima seas mängib Kuuba Venemaa noore tõusva tähe Anastassia Pustinskaia vastu.

Raul Must (BWF 85) sai võistluseks neljanda paigutuse ning pääses seetõttu otse teise ringi kolmekümne kahe parima sekka. Avakohtumises alistas Must India mängija Kartik Jindali (BWF 188) 21-19, 21-18. Musta järgmine vastane on Austria esireket Luka Wraber (BWF 144).