Video: Ott Tänak jätkas kihutamist Saksamaa keerulistel teedel

Kui esimesel testipäeval keskenduti seadistuse leidmisele laiematel ja kiirematel teedel, mille katteks on korralik asfalt, siis teisel testipäeval koliti ümber hoopis teistsugustele teedele.



Saksamaa ralli üks legendaarsemaid osasid on vanadel sõjaväe aladel sõidetav Panzerplatte kiiruskatsed, kus asfalti asemel on tihti ka betoon ning neid teid ei ole taastatud kunagi, teekate on aukus ja kulunud. Eriti huvitavaks teeb olukorra aga see, et vanade teede ääres on suured kivipostid, mis teevad eksimused lubamatuks. Just sellistes oludes testis Tänak oma Toyotat teisel testipäeval.