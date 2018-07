Citroeni meeskonna pealik: Rally Estonia saab olema meeskonnale ülimalt kasulik

«Rally Estonial osalemise peamine eesmärk on Craigi jaoks see, et saada ennast Soome MM-ralli jaoks parimasse vormi. Lisaks sellele on see ralli ülimalt kasulik auto tehnilist poolt vaadates, sest ralli käigus läbitakse palju erinevaid tüüpi katseid. Järelikult saame katsetada rohkem erinevaid tehnilisi komponente ning saame rohkem tagasisidet,» rääkis Budar Citroeni kodulehel enne nädalavahetusel sõidetavat rallit.

«Lisaks sellele on rallil sõitmine kasulik ka sõitjale. Kui ta sõidab testil, jääb tal rada suhteliselt ruttu meelde, ralli käigus peab sõitja kuulama kogu aeg legendi ning olema täielikult keskendunud, kuna olud muutuvad pidevalt. See annab sõitjatele võimaluse hankida teistsugust informatsiooni võrreldes tavalise testiga,» lausus Budar.

Breen ise ootab Eestis sõitmist väga, kuna iirlane on juba varasemalt kahel korral siin võistelnud: «Tundub, et katsed on võrreldes varasemaga veidike muutunud. Samas paistab, et siinsed katsed on väga hea ettevalmistus Soome ralli jaoks. Sellised kiired katsed aitavad mul uuesti kiirusega harjuda, kuna ka Soomes on sarnast tüüpi katsed.»