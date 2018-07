Hamilton: see mis ma Räikköneni kohta ütlesin, oli rumal

Esimese ringi kolmandas kurvis leidis aset intsident, kus Räikkönen sõitis sisse Hamiltonile, mille tõttu Hamilton spini tegi ning võistlejaterivi lõppu langes. Peale sõidu lõppu lausus Hamilton, et tema meelest on Ferrari valinud huvitava taktika, vihjates sellele, nagu üritaksid Ferrari piloodid talle meelega otsa sõita.

Täna võttis britt aga oma sõnad tagasi. «See mis ma peale sõitu ütlesin oli rumal. Kimi vabandas minu ees, ning me leppisime ära. See oli võidusõidu intsident, ei midagi muud. Ma kaotasin sõidu ajal ligi kolm kilogrammi oma kehakaalust, üritades teha kõik, et uuesti esiohale jõuda. Ma olin täiesti väsinud ega suutnud peaaegu seista ega rääkida,» kirjutas Hamilton oma Instagrami kontol.

Ferrari piloodid ise võtsid olukorda pigem naljaga, ning väitsid, et nii täpsed mehed nad ei ole, et selliseid asju meelega teha. MM-sarja kokkuvõttes on nüüd liidril Vettelil 171 ja Hamiltonil 163 punkti. Räikkönen on 116 punktiga kolmas. Järgmiseks tullakse rajale kahe nädala pärast Hockenheimis.