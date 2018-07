Postimees Peterburis: Belgia fännid nimetavad tänast matši finaaliks

«Belgias eeldasid kõik, et meeskond jõuab poolfinaali, aga ma olen realist ja arvan, et juba praegu võime turniiriga väga rahul olla. Kui täna võidame, siis tuleme maailmameistriks. Inglismaast saime ju alagrupis korra juba jagu ning usun, et nemad alistavad teises poolfinaalis Horvaatia. Tänane mäng on nagu finaal! Prantsusmaa on väga hea meeskond - Paul Pogba, Kylian Mbappe ja Antoine Griezmann... tuleb pingeline ja keeruline matš,» sõnas Postimehe kaamera ette jäänud Albert.