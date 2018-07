Horvaatia võib juba enne suurt finaali MM-tiitliga uhkustada

See karikas Horvaatia fännide käes pole päris, nagu pole seda ka nende valduses olev MM-tiitel. Aga koopiad on võimalik originaali vastu vahetada juba pühapäeva õhtul.

Horvaatia on jalgpalli maailmameister! Eelnev lause võib pühapäeva õhtul tõeks saada, ent mõnes mõttes on see täiesti tõsi juba praegu.