Üle nuki kulgenud kiires vasakkurvis, kaotas Breen oma C3 WRC üle juhitavuse. «Siin katsel oli meil väga-väga-väga suur piruett. Lendasin kuuenda käiguga tagurpidi põllule,» vahendas ralliraadio Breeni vahetuid muljeid. Nagu videost on näha, siis oli mehel tõesti õnne, et see sõiduviga tema võistlust ei lõpetanud.

Breen palus aga korraldajatelt, et ta saaks rallit siiski oma seniselt stardipositsioonilt alustada ehk teisena rajale minna. «See oleks ju jabur, kui ma peaksin aeglasemate autode taga olema. Me ju ikkagi testime,» sõnas ta.

Starti hilinemise eest sai ta aga siiski kaheminutilise kaotuse ning nüüd on tema kaotus enne ralli viimast kolme kiiruskatset Ott Tänakule juba +2.48,16. Miks starti üldse hilineti? Iirlase sõnul andsid mehaanikud talle mõista, et kõik olulised detailid on vahetatud ning kõik korras, kuid kaks minutit enne hooldusalast väljasõitu selgus vastupidine. «Saime karistuse, aga nii see juba kord on.»