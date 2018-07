Tour de France’i tõeline sangar on viimast kohta hoidev ameeriklane

Inimesed said Craddocki püüdlustest sedavõrd palju inspiratsiooni, et pühapäevaks oli velodroomi taastamiseks annetusi kogutud juba 93 000 dollarit.

«Need inimesed, kes annetavad, on kangelased, mitte mina. Mina olen vaid see, kellelt nad inspiratsiooni saavad,» sõnas Craddock.

Kuid kuidas on võimalik üldse selliste vigastustega velotuuri jätkata? Meeskonna arsti Kevin Sprouse'i sõnul on Craddocki vigastustest rääkides palju arusaamatust. «Murd ei otseselt abaluus, vaid abaluud toetavas osas. See on mõra ning luu ei ole nihkunud. Ta ei tee jalgrattaga sõites luule viga,» üritas Sprouse selgitada.