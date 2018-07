Et Wuxis peetakse võistkonnavõistlus kahel päeval, peavad eestlannad homme pidama vaid ühe matši. Edu korral kohtutakse veerandfinaalis suure tõenäosusega maailma seitsmenda naiskonna USA-ga.

Kuigi Lehis mullu Leipzigis kulla võitnud naiskonda ei kuulunud ning osales viimati võistkonnavõistlusel möödunud aasta oktoobris Tallinna Mõõgal, ei arva tema treener Helen Nelis-Naukas, et viimaste aegade vähene kogemus Lehise valmisoleku kohale küsimärgi kergitaks. Ka võistkonna peatreener Kaido Kaaberma kinnitas, et Lehis saab kindlasti homme vehelda.

«Kui oled hea individuaalne vehkleja, vehkled hästi ka naiskonnas. See on loll jutt, et need võistlused on nii erinevad. Vehkled ju samamoodi oma vastase vastu, mitte ei mängi korvpalli, kus on vaja omavahel söötu anda,» ütles Nelis-Naukas.