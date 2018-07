Laske- ja murdmaasuusatajad said järgmiseks olümpiaks halva uudise

Võrreldes Pyeongchangi mängudega, kus võistles 2933 sportlast, on Pekingi mängudele oodata 2892 võistlejat. Neist 45,44 protsenti on naised, mis teeb Pekingi mängudest sooliselt kõigi aegade võrdseima olümpia.

Muuhulgas on selge, et nii mõnigi ala peetakse järgmistel mängudel väiksema konkurentsiga. Eestlastele olulistelt aladelt võeti laskesuusatamiselt järgmisteks olümpiamängudeks ära 20 kohta. Kohti kaob ka murdmaasuusatajatelt, ent see arv pole veel täpselt selge.