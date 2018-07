Klavani võimalus? Klopp ei plaani sellel suvel meeskonda uusi kaitsjaid tuua

Horvaatia kaitsja eest küsis Türgi meeskond 23 miljonit eurot ning nemad olid valmis kaitsja Liverpoolile maha müüma. Ootamatult on aga Liverpooli huvi kaitsja vastu kadunud ning üleminekust asja ei saa. Muretsema paneb Liverpooli toetajaid fakt, et Matip sai alles hiljuti mängus Dortmundi vastu vigastada ning lahkus meeskonna juurest kodusele ravile.

Kuna nii Matip kui ka Lovren on meeskonna juurest eemal, tähendab see seda, et hooajaeelsetes kohtumistes peavad Virgil vad Dijki kõrval keskkaitses koha sisse võtma kas Joe Gomez või eestlane Ragnar Klavan. Liverpooli järgmine kohtumine toimub ööl vastu homset, kui meeskond kohtub Manchester Cityga.