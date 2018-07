Tänak: meil on olemas kõik tööriistad, et võidu peale sõita

«See on veel võimalik, aga see pole lihtne. Teame, et meil on võimalus, aga see pole midagi üdini realistlikku. Saame ainult mõelda kõikide rallide võitmisest ning see ongi meie plaan. Me pole liiga lähedal, seega me ei saa vaid tiitlist mõelda,» rääkis Tänak.

Tänak läbis enne Soome rallit korralikult ka testikilomeetreid ning võitis Rally Estonia. Eestlase sõnul aitas see tema ettevalmistusele hästi kaasa.

«Oleme teinud kõik, mis võimalik, et hästi valmis olla ning hetkel tundub, et meil on kõik tööriistad selleks olemas, et võidu peale sõita. Tuleb lihtsalt Soome meestest üle olla. Tuleb pikka nädalavahetus ning loodetavasti läheb kõik hästi,» lisas ta.