Kes sõidavad järgmisel aastal Toyotas Tänaku kõrval?

Tänavu keeravad eestlase kõrval Toyota rooli soomlased Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi. Nendest meestest keerulisemas seisus on Latvala, kes katkestanud viis viimast rallit. Mäkinen aga Latvalale enne Soome etappi pingeid peale ei pannud. „Ma ei tea, kas ta peab sõitma nuga kõril,” ütles Mäkinen intervjuus MTV3-le. „Roolis tuleb tunda ennast hästi ja teha oma asju.”

Mäkinen tõdes, et Latvala on endiselt kiire, kuid lepingust pole ta mehega rääkinud. „Küsimus pole kiiruses, vaatame lihtsalt, kuidas asjad edenevad,” vastas Mäkinen diplomaatiliselt. „Tänakuga on meil leping ka tulevaks hooajaks olemas, Latvala ja Lappi seisu vaatame üle pärast hooaja lõppu.”