Latvala on pettunud, Ostberg üllatunud

«Kodurallil tahaks ikka võidule sõita,» nentis WRC All Live otsestuudios Tänaku meeskonnakaaslane Latvala, kellelt röövis mullu koduse MM-etapi võidu julm tehniline rike. «Aga mu stardikoht polnud tänavu päris sama, kui mullu, mis tähendab, et on raskem esikohta jahtida. Tean, et homme tuleb paremini sõita, auto paremini keerama ja kurvidest välja kiirendama saada,» lisas soomlane sihiks.

Konkurentidele jagus Latvalal vaid kiidusõnu: «Ott on teinud imelise päeva. Aga ka Mads. Citroen on läbi teinud väga suure arengu ja on suures mängus sees – see tuleb meie spordialale vaid kasuks.»

Norrakas Östberg, kes ülendati Citroeni põhisõitjaks üksnes pärast Kris Meeke'i vallandamist, oli Latvala hinnanguga nõus ja tiimi saavutatuga ülimalt rahul. «Oleme koos teinud suure töö ja näha nii kiiresti arengud, on uskumatu. Olen auto esitusega väga rahul – C3 teeb mu kiireks ja olen selle roolis väga õnnelik.»