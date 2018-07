Järgnevalt ülevaade, mida Postimees pärast Eesti klubide europohmelli Premium liiga kullanõudlejate duellis märkas.

Ühest võimalusest piisas. Pärast suhteliselt luuravat algust haaras Levadia kerge ülekaalu ja 38. minutil tekkis külalistel ka hiilgav võimalus skoor avada. Juri Tkatšuki hiilgav läbisööt leidis Mark Oliver Roosnupu, kuid Kalju väravavaht Pavel Londak klaaris üks-üks olukorra.

Kui teisest pooljast oli kulunud kümme minutit, leidis Kalju aga oma (esimese) võimaluse ja kasutas selle ka kohe ära. Robert Kirss keerutas end osavalt löögile ja vormistas üliolulise kaaluga võidutabamuse.

Veerand tundi hiljem tekkis ärev olukord kummagi värava all. Esmalt suutis Igor Subbotin pärast Kirssi ja Kaspar Pauri hiilgavat eeltööd täiesti uskumatul moel mõnelt meetrilt palli latti saata, järgmisel rünnakul ei saanud Roman Debelko teises trahvikastis realiseeritud raskemat olukorda. Päris lõpus saavutas Levadia küll surve, kuid sihile ei jõudnud.

Kalju võimsad seeriad. Kalju võit tähendas, et: 1) Kalju edu Levadia ees on 20 vooru järel juba kuuepunktiline. Nende kahe vahele mahub tiitlikaitsja FC Flora, kes mängu vähem pidanuna jääb Kaljust viie punkti kaugusele; 2) Kalju on kodus võitnud kõik tänavused Premium liiga kohtumised; 3) Kalju püsib endiselt kaotuseta, Levadia on aga ainsad kaks allajäämist pidanud vastu võtma Kaljult; 4) võttes arvesse ka eelmise hooaja lõpu, on Kaljul koduliigas käimas hiilgav, 23-mänguline kaotuseta seeria.

Kirss täitis väärikalt Hundi koha. Kumbki meeskond mängis kergelt hõrendatud rivistuses. Levadial puudusid tavapärastest põhitegijatest kaitseliini tugitalad Dmitri Kruglov (kerge vigastus) ja Igor Morozov (sekkus vahetusest), Kaljul aga ründavamad jõud Aleksandr Volkov (luumurd) ja ekslevadialane Rimo Hunt (pingil). Olude sunnil pidi vasakkaitses Kruglovi asendama põhikohaga ründav poolkaitsja Kirill Nesterov.

Kui esialgu ei toiminud liiga tulemuslikeima meeskonna Kalju uus ründeduo Liliu-Kirss kuigi õlitatult, siis tasahilju läks pill häälde. Kui eelmises voorus Narvas lõi Kirss värava vahetusest sekkununa, siis nüüd juba põhimehena. Hunt võis rahulikult puhkepäeva võtta – Kirssi asendas viimasel tosinal minutil 16-aastane Alex Matthias Tamm.

Levadia värske täiendus, Türgi päritolu sakslane Cem Felek alustas karjääri Eestis vahetusmehena ja sekkus teise poolaja keskel paremale äärele. Tarmo Kink alles kosub pikast traumast ja mängupausist.

Pavel Londaku fenomen. Kalju puurisuul on toimunud oluline võimuvahetus. Ehkki kapten Vitali Teleš teenis pikkade liidriteaastatega juba isegi «Kalju maskoti» hüüdnime, oli tema euroesitus Islandil sedavõrd masendav, et seejärel on kindad usaldatud Pavel Londaku kätesse.

Ligi kümnendi Norras – isegi sealses kuulsaimas klubis Trondheimi Rosenborgis – mänginud Londak tuli Kaljusse esialgu eelkõige (noorte)treeneriks, kuid on vähemalt nüüd, juba 38-aastasena tõusnud koduliiga liidri esinumbriks. Senine saldo on laitmatu: kolm mängu (Stjarnan, Trans ja Levadia), seljatagune puhas.

Nõmme Kaljul õnnestus üks kord Levadia üle mängida. Sellest piisas. FOTO: Raul Mee

Võiduvärava autor Robert Kirss: «Meil on praegu koosseisuga keeruline seis - seda magusamalt liidrite mängus saadud võit ja mulle isiklikult löödud värav mõistagi maitseb. Esimene poolaeg ei läinud päris soovitult, Levadia valitses mängu. Aga pärast vaheaega olime juba palju paremad.»

Kalju peatreener Sergei Frantsev: «Ei saa salata, rasked ajad on praegu. Eurosarjas läks Islandil kaduma oluline osa klubi finantse, lisaks on inimjõud piiratud. Valisime täna taktika, mis antud koosseisu juures andis meie arvates parima võimaluse tulemuse saavutamiseks. Midagi õnnestus, midagi mitte. Aga kõige tähtsam, et poisid näitasid iseloomu. Oskus rasketes olukordades kannatada ja võidelda on väga tähtis.

Robert Kirss kasutas täna oma võimaluse ära. Ta areneb ja teda võib oodata korralik tulevik, kui ta kõvasti töötamist jätkab. Aga ta peab ka teadma, et üksikud väravad ei tähenda veel midagi.»

Levadia peatreener Aleksandar Rogic: «Kaotuse üle olen loomulikult pettunud, esituse üle mitte. Hoidsime palli ja tekitasime ka võimalusi. Väikesed asjad otsustasid. Taas (siinkohal pidas Rogic ilmselt silmas 1:2 kaotust eelmises Hiiul peetud mängus - toim).

Aga kriisi ega katastroofi pole. Mõne võidu või kaotuse järel ei saa jalgpallis teha suuri järeldusi ega kokkuvõtteid. Muidugi, tabeliseis muutus täna raskemaks, aga esiteks pole midagi veel otsustatud ja teiseks pean esmatähtsaks sihipärast arengut. Meie usume jätkuvalt nii oma filosoofiasse kui seejuures ka võimalusse meistriks tulla.»

