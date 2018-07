JWRC liider Torn ehmatusega pääsemisest: hoidsin pea külmana

«Sellel pole mõtet,» ütles Torn. «Parem tuua auto kindlalt finišisse. Tänane näitas, et kui teeme oma sõitu, oleme võimelised Emil Bergkvistiga võrdselt sõitma. Siis võiks ju võit ka ära tulla.»

Eestlase sõnul suutis ta rehvi purunedes pea külmana hoida. «Ega sellisel hetkel ei hakka hirmu peale mõtlema. Vaatad, et vasakul on rehv tühi ja paremal täis ehk paremale keerates tuleb arvestada, et auto nii hästi ei keera. Tuleb kaine peaga mõelda ja võimalikult vähe aega kaotada.»