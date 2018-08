Eesti neljapaat sai teada poolfinaali vastased

Koos Eestiga jahivad poolfinaalist edasipääsu Itaalia, maailma tippaja omanik Ukraina ja Poola. Teises poolfinaalis on tiitlikaitsja ja valitsev maailmameister Leedu, Prantsusmaa, Suurbritannia, Holland ja Venemaa.

«Nõrku ei ole. Kõik meeskonnad on väga kõvad ja alahinnata kedagi ei saa. Eesmärk on otse finaali saada, aga pisaraid valama ei hakka, kui see ei õnnestu,» analüüsis koondise peatreener Matti Killing loosi.