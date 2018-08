Video: lätlastel oli kodusel EMil ropult õnne

Üle noatera pääsenud lätlaste vastu said türklased viimasel rünnakul korvi alt proovida suisa kolm korda, kuid eksisid igal viskel.

See tähendab, et veerandfinaali pääseb Läti, kes läheb kaheksa parema hulgas vastamisi Soomega. Poolfinaalis ootab selle paari võitjat kohtumine Venemaa või Leeduga. Teised veerandfinaalpaarid on Prantsusmaa ja Montenegro ning Saksamaa ja Serbia.