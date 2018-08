Raudnaise Alusalu uued väljakutsed

«Taheti välja panna head naiskonda ja Heli isa Jüri väitel polnud ratturit ka nii kerge leida. Minu jaoks on see tõsine väljakutse. Ma pole kunagi 180 kilomeetrit järjest sõitnud, ammugi veel üksi! Nüüd pean kuus tundi ratta seljas olema!» räägib Alusalu, ent tema häälest õhkub rahulolu. «Kindlasti pean endast parima andma, seda enam, et ma naiskonna eest võistlen. Muretsen, kuidas selg sundasendis vastu peab, aga põhja on ju ka laotud. Samas on ikkagi jää minu prioriteet ning Ironmaniks eraldi ma ei valmistunud,» tunnistab ta.