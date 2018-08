Soome rallisõitja: Ogier’ mööda laskmine on omamoodi saavutus

Nimelt näitas Suninen kogu nädalavahetuse suurepärast kiirust. Tema meeskonnakaaslased, prantslane Sebastien Ogier ja waleslane Elfyn Evans olid märgatavalt aeglasemad, kuid Ogier teenis Suninenist parema lõppkoha. M-Sport andis Suninenile korralduse, et võtta tahtlik ajakaristus, mis aitaks Ogier’ temast mööda. Seda soomlane tegigi.

«Saan oma ralli ja näidatud kiirusega rahule jääda. Reedel ja laupäeval olin meeskonnakaaslastest kiirem ja ma usun, et Sebastieni mööda laskmine enne ralli lõppu on omamoodi saavutus. See annab mulle enesekindlust,» märkis Suninen. «Kuid siiski, ma lootsin enamat. Ma ei suutnud kiiremini sõita.»