Kolmandat korda olümpiale jõudnud Ingrid Puusta: konkurents muutub üha tihedamaks

«Suhteliselt raske regatt, sest oli häid ja halvemaid sõite. Neljapäevased keskpärased esitused tähendasid, et jätsin endale viimaseks võistluspäevaks päris palju tööd teha. Õnneks pidasin vaimselt vastu ja tõin olümpiakoha ära,» sõnas Puusta.

Pingeline viimane päev

Eile oli RS:X-klassis kavas kolm viimast sõitu, mille eel paiknes Puusta üldarvestuses 20., ent riikide arvestuses 11. kohal. Sellega oli eestlanna täpselt joone peal, sest just 11 parimale riigile eraldati Aarhusis pilet kahe aasta pärast toimuvale olümpiale.

Puusta saavutas eilses esimeses sõidus küll kuuenda koha, aga et tema peamine ohustaja, Brasiilia purjelaudur Patricia Freitas oli neljas, muutus olukord natuke ärevaks. Kriis süvenes, sest teine sõit läks Puustal nurja – 24. koht oli tema senise regati nõrgim ja läks seega mahaarvamisele. Õnneks polnud liiga edukas ka 18. koha saanud Freitas, aga viimase sõidu eel edestas Puusta brasiillannat kõigest kahe karistuspunktiga.

«Pinge on nüüd maas ja järgmise aasta MMil, kui viimased olümpiapiletid jagatakse, ma enam kvalifitseerumisele mõtlema ei pea. Võrreldes Londoni ja Rio olümpiaga oli seekord pileti püüdmine kõige keerulisem, sest spordiala tase tõuseb pidevalt.»

Viimase sõidu stardis valis Puusta sama kursi, mis Freitas, aga hoidis seda märgatavalt kauem, millega saavutas olulise edu – esimesse märki jõudis ta 9., ent Freitas alles 16. kohal. Teises märgis oli Puusta 7. ja Freitas 15., ent sealt väljudes valis brasiillanna erineva kursi ning jõudis Puustale järele. Kolmandas märgis oli Puusta 11. ja Freitas 13.

Sealt edasi suutis Puusta aga brasiillannat kontrollida, edestades rivaali neljandas märgis kahe, viiendas nelja, kuuendas kolme ja finišis samuti kolme kohaga. Viimase sõidu 12. koht tähendas, et Puusta lõpetas MM-regati 135 karistuspunktiga ning edestas Freitast viie punktiga.

«Enne viimast sõitu oli plaan lihtne – teha oma parim sõit sellel MMil. Alguses valisime sama kursi põhjusel, et seal oli parem tuul. Aga kui nägin, et ta on mu selja taga, siis loobusin kõrgema koha püüdmisest ja sõitsin lõpuni taktikaliselt. Katsin Freitast, tehes täpselt samu pöördeid,» kirjeldas Puusta viimast sõitu.