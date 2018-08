Pogba: ma ei saa teile kõike rääkida, ma saan muidu trahvi

25-aastane poolkaitsja mängis Unitedi eest kaasa hooaja esimese liigamängu Leicester City vastu, mille United 2:1 võitis. Pogba suutis ka mängus värava lüüa, kuid siiski on selge, et prantslane pole Unitedis olemisega hetkel rahul.

Pärast hooaja esimest kohtumist on paljud eksperdid ja endised jalgpallurid avaldanud arvamust, et Pogba on alates suvel toimunud Mmist oma mängu muutnud ning nüüdsest mängib ta paremini kui eales varem. Samas kardetaske, et meeskonna peatreener Jose Mourinho ei anna mehele piisavalt vabadust.