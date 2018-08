PM video. Robert Täht enne EM-valikmängu Lätiga: Avo Keelt ootab kurb kojusõit

Robert Täht sai mängus Soome vastu ka kerge vigastuse näppudele, aga ise koondislane sellest suurt numbrit ei tee: «Vigastuseks seda ei loe, pauke sõrmedesse juhtub tihti. Näpud on päris kõverad, aga see on võrkpall, käib asja juurde. Jääkott peale ja mõne päeva pärast on kõik jälle tip-top.»



Täht usukus, et kuuest peetud kontrollkohtumisest on võimalik võtta kuus võitu. «Teatsin, et kui oma asju teeme on see võimalik. Slovakkia vastu oli suurem tõenäosus kolm võitu võtta, Soome vastu veidike väiksem. Üldiselt olid meeskonnad sarnased. Meie olime sel korral paremad, suutsime rohkem oma asjadest kinni pidada ja need mängud oma kasuks kallutada,» rääkis Täht.

Soome vastu saadi eelimisel aastal EMil valus kaotus, tänu millele EMilt välja langeti, nüüd saadi väike revanš. «Kaalukausid on erinevad, vastupidise variandi võtaks praegu vastu, oleks vähemalt ühe lisamängu EMil veel saanud. Nüüdseks on see unustatud. Eesti pole 12 aastat suutnud Soome koondist võita, nüüd suutsime. See näitab, et oleme suutnud areneda,» rääkis Täht.

Täht on enne EMi valikgrupimänge Läti ja Kreeka vastu enesekindel: «Meie oleme alagrupi favoriidid, aga midagi lihtsat ei saa olema. Tulemus sõltub lõpuks vähestest mängudest, saab raske olema. Kui suudame peaga kaasas käia ja olla keskendunud siis ei tohiks probleeme tekkida.»

Enne tähtsat nädalat on Täht ka uute meestega rahul: «Meil on uued mehed, aga nad on B-koondises treeninud, nüüd said nad ka näha kuidas meil see eluline pool ja treeningud A-koondises käivad. Teine mäng näitas, et nad kuuluvad siia ja nende koht tulevikus on A-koondises.»

Klubihooaja koha pealt ütles Täht, kes mängib uuel hooajal Türgis Izmiri Arkas Sporis: «Türgis on hetkel 37 kraadi sooja, aga mulle soe kliima meeldib. Ootan tõesti seda hooaega. Klubi on suuresti nooremapoolsem, staare pole kuhjatud, aga sellisel klubil on ainult üks eesmärk: liiga võita või vähemalt finaalides olla. Ise ootan sama, eesmärk oli mul minna klubisse mis võitleb kõrgemate kohtade eest. Annan endast seal kindlasti parima.»