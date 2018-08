Fotod: väga südamlik põhjus, miks Sergio Ramos lõpetas trenni särgita

Nimelt viibisid treeningul kolmapäevasel mängu-eelsel tseremoonial osalevad nägemispuudega lapsed, kellega koos Reali mängijad trenni lõpus ühispildi tegid. Ühele poisile kinkis Ramos mälestuseks oma punase särgi.

Madridi Reali mängijate ühispilt treeningul viibinud nägemispuudega lastega. FOTO: Pavel Golovkin / AP

Madridi Reali kapten Sergio Ramos kinkis oma punase treeningsärgi ühele lapsele. FOTO: Pavel Golovkin / AP

Pärast seda tegi Reali kapten treeningu lõpetuseks aga veel paar kiiremat liigutust. Teiste seas ka selle, mille jäädvustas Postimehe fotograaf Mihkel Maripuu ja mis on suurelt ära trükitud kolmapäevases Postimehes. Põhjus, miks Ramos tollel pildil punast särki ei kanna, on aga läbinisti südamlik.

Sergio Ramos pärast roosa särgi noorele fännile kinkimist Madridi Reali treeningul Lilleküla staadionil enne kolmapäevast UEFA superkarikafinaali. FOTO: Mihkel Maripuu

* * *

Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) tänane pressiteade:

Tulevikuplaan nägemispuudega laste kaasamiseks

UEFA Superkarikas – võimalus positiivseteks muutusteks

Alates UEFA Lastefondi loomisest 2015. aastal on organisatsioon omanud keskset rolli UEFA Superkarika kontseptsioon. Lastefond kannab endas sõnumeid, mis puudutavad integratsiooni, solidaarsust ja lootust.

Tänavu Tallinnas toimuval Superkarikal esitab koor, kuhu kuuluvad 7-15aastased poisid ja tüdrukud, enne avavilet Florence and the Machine’i laulu «You’ve got the love». Noorte lauluhuviliste seas on nii tavalise nägemisega kui ka nägemispuudega lapsed. Koori moodustavad meelepuudega lastele mõeldud Tallinna Heleni Kooli lauluhuvilised ning Tallinna Poistekoori liikmed.

Real Madridi ja Atletico Madridi mängijate toetus näitab erivajadustega laste ühiskonda integreerimise olulisust ning kannab ka väärtuseid, mis rõhutavad vähem priviligeeritud laste võimalusi maailma eri paikades. Noortel avaneb võimalus kohtuda mõlema meeskonna mängijatega ning jagada oma jalgpalliarmastust.

«Esimest korda avaneb meie õpilastel võimalus osaleda nii suures projektis ning olen selle üle väga õnnelik,» ütles Tallinna Heleni Kooli direktor Erki Korp. «Ühiskonna hoiak puudega inimeste suhtes on Eestis muutumas väga aeglases tempos. Selline üritus tõstab teadlikkust probleemide osas, mis puudutavad pimedaid lapsi. Inimesed hakkavad sel teemal arutlema, mis võib olla muutuste osas väga oluline.»

«UEFA Superkarikas on tähtis üritus UEFA Lastefondile, kui saame ühendada professionaalse jalgpalli kohalike lastega,» ütles UEFA Lastefondi peasekretär Urs Kluser. «Jalgpall on kirglik mäng, mis ühendab rahvast. Sel ei ole vahet, kes või kust pärit ollakse – alati on võimalust olla osa jalgpallimaailmast.»