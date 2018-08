PM Saksamaal. Liider Tänak: suuri muutusi ei tee, ei taha midagi tuksi keerata

Kaardilugeja Martin Järveoja lisas, et mõttetute riskide võtmiseks on veel liiga vara. «Pisikesi muutusi seadistuses tegime, aga ei midagi erilist. Vahed on nii väikesed, õhtupoole on kindlasti sodi ka rohkem tee peal, saab natuke keerulisem olema. Eks hetkeseis peegeldab MM-sarja seisu. Juba hommikul tuli iga autoga liiva-kruusa järgnevatele veel rohkem tee peale, aga näitab üldist tendentsi. Puhas ja kiire sõit meilt, see ütleb kõik ära. Ilusti tee peal. Alati saab natukene juurde panna, kui läheb nugade peale ja on põhjust. Aga praegu on ralli nii algfaasis, et totakaid riske pole mõtet võtta,» sõnas Järveoja.