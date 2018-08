Ragnar Klavan liitus Serie A renessansiga, kus «luidrate lehmade aeg on möödas»

Kui veel kolmapäeval tundus, et Klavani Liverpoolist lahkumine on ebatõenäoline, siis nagu jalgpallis vahel ikka, arenesid asjad lühikese aja jooksul tormiliselt. Eile hommikul lendas Klavan Milanosse, kus läbis meditsiinilise ülevaatuse ja allkirjastas seejärel lepingu Cagliariga, kes tasus tema mängijaõiguste eest Liverpoolile kaks miljonit eurot.

Kahe Liverpoolis mängitud hooaja jooksul tegi Klavan kaasa 53 esindusmeeskonna mängus (neist 40 algkoosseisus) ja lõi kaks väravat, millest tänavu 1. jaanuaril 90+4. minutil Burnleyle löödud 2:1 võidutabamus tegi Eestist 97. riigi, kelle jalgpallur on Premier League’is värava löönud.

See peatükk karjääris on nüüd läbi ja algab uus. Itaalia kõrgliigasse siirdus Klavan ajal, mil vahepeal madalseisus olnud võistlussari läbib jõulist renessanssi. 2016. aasta Leicester City Inglismaa meistritiitlini juhtinud Itaalia treener Claudio Ranieri märkis enne Serie A hooaega 2018/19: «2003 olime tipus, sest mõlemad Meistrite liiga finalistid esindasid Itaaliat. Need päevad pole veel tagasi, aga luidrate lehmade aeg paistab möödas olevat.»

Tõepoolest, Serie A liigub selgelt tõusvas joones. Näiteks hooajal 2011/12 esinesid Serie A klubid Euroopas väga nutuselt. Kõrgliigade edetabelisse teenitud punkti arvestuses jäädi Hispaaniast, Inglismaast ja Saksamaast kaugele maha. Lisaks kaotati ka Portugalile ja Hollandile. Napilt edestati Prantsusmaad.

Eelmise viie eurohooaja tulemuste põhjal koostatavas edetabelis langeti neljandaks. Mõõn ei möödunud kiirelt, sest kuigi 2014/15 oli Itaalia eurosarjades edukuselt teine riik, ümbritsesid seda oluliselt tagasihoidlikumad hooajad ja kokkuvõttes esikolmikusse naasmine ei õnnestunud. Kuni saabus hooaeg 2017/18, mil Itaalia kogus Inglismaa ja Hispaania järel paremuselt kolmanda punktisumma ja möödus Saksamaast.

Esikolmikusse naasmine andis Serie A-le kõvasti uhkust ja eneseusku. Nagu ka tõik, et AS Roma sai kevadel Meistrite liiga veerandfinaalis jagu FC Barcelonast. Eriti palju turgutas Serie A staatust Cristiano Ronaldo suvine siirdumine Madridi Realist Juventusesse.

«Lõpuks ometi räägib maailm taas Itaalia kõrgliigast. 80ndatel ja 90ndatel tähistasime absoluutset tippu. Siis kaotasime positsiooni ega suutnud piisavalt taristusse investeerida. Peame Ronaldo pakutavat impulssi targalt ära kasutama ja Itaalia jalgpallile uuesti hoo sisse lükkama,» sõnas Itaalia nimekamaid treenereid Fabio Capello pärast Ronaldo üleminekut.

Tõepoolest, enne kui Premier League 90ndate keskpaigas end globaalseks brändiks arendama hakkas, oli Euroopas etaloniks Serie A, mille areng hakkas aga toppama. Üks põhjus oli tõesti iganenud taristu. Kõledad betoonkolossid ei meelitanud publikut, mis omakorda mõjus kahjulikult toote väärtusele. Jalgpalliklubide negatiivset spiraali võimendas majanduskriis.

Revolutsiooniliseks tuleb pidada Juventuse otsust lammutada oma vana staadion ja ehitada selle asemel väiksem, ent moodsam ja ainult jalgpallile mõeldud areen, mis on alatasa välja müüdud, teenib klubile kena kasumit ja innustab teisi klubisid eeskuju järgima. Ka Klavani uus tööandja Cagliari ehitab praegu endale uut areeni, mis peaks valmis saama 2021. aastal.

Juventuse edu on siiski suur. Nad on seitse kevadet järjest meistriks kroonitud ja soosikud ka tänavu. Tõsi, mullu edestati Napolit kõigest nelja punktiga. Eurosarjas on mitu aastat järjest edukalt esinenud AS Roma ning Milano hiiud Inter ja AC Milan näitavad kosumise märke.

Ronaldoga täienenud Juventuse löömine on sellegipoolest väga keeruline. Kui keegi sellega hakkama saab, muutuks Serie A renessanss veel hoogsamaks. Kindlasti võib aga öelda, et Klavan liitus Serie A-ga hetkel, mil huvi selle vastu on suurem kui kunagi varem sel kümnendil.

Ragnar Klavan on alates eilsest Sardiinia saarel asuva Cagliari Calcio jalgpallur. FOTO: FOTO: Cagliari Calcio