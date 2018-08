«Mul ei tekkinud kordagi tunnet, et see mäng võiks käest libiseda,» lausus peatreener Gheorghe Cretu. «Kolmanda geimi lõpus kaotasime korraks oma rütmi ja vastaste meeletu hakkas tööle. Aga edaspidi võtsime lätlastelt tegutsemisruumi taas ära ja saime kontrolli kindlalt tagasi.»

«Tegelikult oli võib-olla isegi hea, et see üks geim ära läks,» esines iseäranis teises geimis säranud Renee Teppan huvitava mõttekäiguga. «Me pole küll iial olnud meeskond, kes edust nina püsti ajaks, aga vahel on kasulik, kui ora tagumikus hoitakse. Ka täna nägime: lased korra jala sirgu, tullakse ja karistatakse kohe.»

Koondise kapten Kert Toobal tundis vaat et enamgi heameelt selle üle, mis toimus platsi kõrval – üle paari tuhande kaasmaalase toetust oli väljakule hästi tunda ja näha. «Kui välismängul on saalis rohkem eestlasi kui kohalikke, siis oleme omadega kuhugi jõudnud. Usun, et publik ei tulnud siia seepärast, et Lätis on hea ja odav. Oleme selle oma hea mänguga loonud. Ja usun, et see meeldiv viirushaigus kandub aina ja aina edasi,» mõtiskles 39-aastane Toobal.

«Kui saalis on kasvõi 20-30 eestlast, ongi juba emotsioon üleval. Nad oskavad karjuda ka 5000 eest. Ma tunnen, et meist hoolitakse ning see on väga tähtis ja hea tunne,» rõhutas Cretu. «Olen seda juba palju kordi öelnud, aga ütlen veel: tunnen, et ka meie liigutame Eestis midagi. Lapsed tahavad tulla võrkpallitrenni nii et et neile ei jätku enam piisavalt treenereid.»

Cretu Tammemaast: ta peaks tooma 25 punkti

Koos Teppani ja Robert Tähega Eesti parimana 17 punkti toonud temporündaja Timo Tammemaa päevatöö kohta kostis Cretu mõneti ootamatult: «Arvestades, millised eeldused ema on talle andnud, peaks ta tooma 25 punkti. Tal on kõik olemas. Kõik. Ka on tal licence to kill (luba väljakul tappa – toim).»