Eesti ratturit tabas Belgias väga kummaline ebaõnn

«Juba alguses tundus, et tuleb huvitav sõit kuna ühtegi suuremat meeskonda sõitma polnud ja oodata võis lõpmatuid rünnakuid. Nii ka juhtus! Esimesel korralikumal munakivilõigul umbes 60. kilomeetril suutsin niimoodi sõita, et lõhkusin korraga mõlemad kummid. Sellist oskust paljudel pole,» kirjutas Räim oma uskumatust ebaõnnest. Sellega asi siiski veel ei piirdunud. Meeskonnakaaslane oli selja taga, jäi seisma ja vahetas mul jooksud ära. Pärast jooksuvahetust olin juba omadega täitsa taga, sest pidin veelkord seisma jääma, kuna käiguvaheti oli paigast ning olin sunnitud ühe käiguga rassima. Lõpuks sain korralikult minema ning auto abiga hakkasin pundile lähenema. Panime meeskonnakaaslasega päris palju energiat sinna magama, aga pundi me kätte saime,» rääkis Räim oma raskest pingutusest.

«Pärast üritasin veel mõnda jooksikutegruppi end nihverdada ning samuti munakivilõigul gaasi anda, et eest ära saada, kuid sajaprotsendiliselt see ei õnnestunud. Kolm ringi enne lõppu sõitsin ühele jooksikutegrupile järele ja tundsin, et jalas imelik tunne. Peale kurvi tõusin püsti, et kiirendada ning mõlemad jalad läksid reie tagant krampi. Niisugust tunnet pole ammu olnud. Peale seda sai kohe punt eest ära ja sõit oli tehtud,» kirjeldas Räim täielikult ebaõnnestunud sõitu.