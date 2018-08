Põlva Serviti tutvustab publikule kahte uustulnukat

Osalejate taset näitab tõsiasi, et kohal on kuue riigi eelmise hooaja medalistid, teiste seas Eesti ja Leedu meistrid Serviti ning Klaipeda Dragunas. Riia Celtnieks tuli Lätis hõbedale, nagu ka duubelmeeskonnaga Põlvas mängiv Minski SKA Valgevenes. Venemaa liiga pronksi Neva kõrval sai Soomes sama karva medali Karjaa BK-46. Põhjanaabrite juurest toob külakosti veel neljakordne meister ja kahe eestlase koduklubi Siuntio IF.

Põlva Cup tähistab juubelit

«Piiterlaste Põlva-laagritest hakkas kunagi idee idanema ja koostöös Viljandi käsipalli isa Lembit Nelkega hakkasime turniiri korraldama. Sellest on saanud tähtis ettevalmistusetapp iga hooaja eel ja on tõeliselt hea meel, et juubeliturniiriks nii tugeva koosseisu kokku saime,» sõnas korraldajaklubi Serviti peatreener Kalmer Musting.

«Korralduspool sujub hästi, ehkki muidugi pole lihtne Põlva-suuruses linnas kuut välistiimi majutada,» lisas Musting.

«Serviti jaoks on tegu olulise etapiga, sest eurokarikate eel vajame mängupraktikat ning tänavu jäi meil Leedu-turniirile minemata. Lisaks muudatused meeskonnas ja nii võib vist öelda, et me pole hetkel sama heas seisus kui mullu samal ajal.»

Servitist lahkus suvel mängujuht Anatoli Tšezlov, liitudes just Piiteri Nevaga. Vigastustega jäävad eemale Carl-Eric Uibo ja Martin Grištsuk. Suvel hangiti tagaliini suurte kogemustega Valgevenest pärit endine Makedoonia koondislane Ivan Telepnev ning Tartu Ülikooli õppima asudes liitus meeskonnaga Eesti noortekoondislane Otto Karl Kont.

«35-aastane Telepnevil on Meistrite liiga kogemused ja ta on pallinud Valgevenes, Makedoonias, Itaalias, Iisraelis ja Poolas. Suur ja võimas kuju toob meile jõudu kaitsesse ning viskearsenali rünnakule. Vasakukäeline Kont on hea kuju ja teda soovisid enda ridades näha kõik Eesti tippklubid – on tore, et nii andekas pallur meiega liitus,» kirjeldas Musting.

Musting peab suursoosikuks Peterburi Nevat

Kaheksa meeskonda on jagatud kahte alagruppi, mille võitjad selgitavad pühapäeval juubeliturniiri karikaomaniku. Mulluses finaalis alistas Neva Serviti 26:25 ja Mustingu sõnul on Peterburi klubi kindlasti suursoosik tänavugi.

«Neilgi on kahe hooaja vahel olnud kadusid, sest klubi võimalused pole enam sama head kui varem,» teadis Musting.

«Dragunas osutab Nevale alagrupis kindlasti kõva vastupanu. Ehkki SKA tuleb peamiselt noortega, on nemadki siin turniiril soosikute hulgas. Soome tiimidest tean vähem, aga Karjaa peatreener on kuulus ja ambitsioonikas Mikael Källman, nii et küllap on kõrged eesmärgid neilgi. Meie läheme eurosarja eel otsima optimaalset koosseisu ja õigeid vahetuskäike,» vihjas Musting Serviti peaeesmärgile.

Käsipallipublik saab üle pika aja näha Eesti eks-koondislast ja endist Serviti pallurit Janis Selget, kes kuulub Karjaa BK-46 ridadesse. Lisaks kuuluvad teise Soome tiimi, Siuntio IF-i põhitegijate hulka Ott Varik ja Sten Maasalu. Korraldajaklubiga samasse alagruppi kuuluv Siuntio alistas hiljuti treeningmängudes kahel korral Serviti koduse põhikonkurendi HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi.