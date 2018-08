Prantslased keelasid Serena Williamsil skandaalse kostüümi kandmise

Williams kandis tänavu Prantsusmaa lahtistel mängides liibuvat kostüümi, mis kujutlusvõimele just palju ruumi ei jätnud.

«Tunnen seda kandes end nagu sõdalane, võib-olla nagu kuninganna Wakanda filmist Must Panter,» rääkis Williams pärast mängu BBC vahendusel. «Seda oli mugav kanda. Ma olen alati elanud fantaasiamaailmas. Olen alati tahtnud olla superkangelane ja see on minu viis,» lisas ameeriklanna.