Belgia GP algas kaose ja lõppes Sebastian Vetteli triumfiga

Alonso vihjas, et sarja korraldajad peaksid seegi kord võistluskeelu peale mõtlema. «Taas suur eksimus pidurdamisel. Minul on keeruline mõista: kuidas saab pidurdusmaa hindamisel nii palju eksida? Grosjean saabus kurvi kiirusega, millega on võimatu kurvi läbida,» sõnas Alonso vihaselt.

«Me hoidusime probleemidest ja olen väga õnnelik poodiumikoha üle,» sõnas Verstappen, kes startis seitsmendalt kohalt. Võidusõidu keskpaigas tundis ta puudust vihmasajust, mis ajasõidus kaarte segas. «Kas on võimalik, et vihma hakkab sadama?» küsis ta meeskonnalt. Potentsiaalne märg rada oleks kahtlemata Verstappenile sobinud ja võib-olla poleks lõppjärjestus olnud Vettel-Bottas-Verstappen. Ta on varem korduvalt tõestanud, et oskab keerulistes oludes kiiresti sõita.