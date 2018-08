Halepi ja Kanepi duelliga avatakse uhiuus, ülikallis ja luksuslik tenniseareen

USA Tenniseliit teatas, et (muuhulgas ka) sääraste olukorda vältimise nimel investeeritakse 600 miljonit dollarit aasta neljandat suure slämmi turniiri võõrustava Flushing Meadowsi tennisekompleksi uuendamiseks. Mitu aastat kestnud renoveerimistööde raames sai katuse ligi 24 000 pealtvaatajat mahutav peaväljak (Arthur Ashe’i nimeline staadion) ning rajati uus, 8000 pealtvaatajat mahutav areen, mis on kompleksi suuruselt kolmas.

Mahukad tööd saadi tehtud avaliku sektori abita, sest kahe nädala jooksul USA lahtiseid külastavad enam kui 700 000 fänni tähendavad korraldajatele enam kui 100 miljonit dollarit piletitulu, mille abil oli ja on võimalik kompleksi nüüdisaegsena hoida. Renoveerimistööd aitavad ennast ka ise tagasi teenida. Näiteks on Louis Armstrongi väljakule paigaldatud katusel kunstvalgustus, mis tähendab, et lisaks peaareenile saab nüüd ka seal hilisõhtuni matše pidada. Niisiis saavad korraldajad igal õhtul müüa 6400 piletit rohkem. Soovijaid jagub.