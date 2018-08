Salahi ja Egiptuse jalgpalliliidu tüli jätkub: Salah keeldub koondise esindamisest?

Nimelt tekitas Salahis viha see, et tema pilti kasutati koondise ametliku sponsori WE reklaami juures. Salahil endal on aga sponsorleping WE otsese konkurendi Vodafonega, mille tõttu egiptlane ei soovinud ennast WE reklaami juures näha.

«Nüüd väidab Salah, et Egiptuse jalgpalliliit meelega ignoreeris kirju, mis Salah koos oma advokaadiga edastas. Minu ja minu advokaadi kirju lihtsalt eiratakse. Ma ei tea, miks see nii on. Kas teil ei ole piisavalt vaba aega, et meile vastata?» kirjutas Salah Twitteris.

«Minu meelest on see loomulik, et kohalik jalgpalliliit üritab oma mängija probleeme lahendada, aga millegi pärast näen ma Egiptuse jalgpalliliitu tegutsemas täpselt vastupidi,» sõnas Salah.