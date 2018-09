Video: Federeri karjääri parim löök jättis Kyrgiose šokeeritult suu lahti seisma

«Loomulikult oli see eriline löök, selles pole kahtlust,» rääkis Federer, kes võitis mängu 6:4, 6:1, 7:5. «Väga tihti ei teki sul võimalust lüüa palli ümber võrguposti. Sa ei saa sellist asja treenida,» rääkis Federer pärast sooritust.

Kyrgios jäi pärast löödud punkti suu lahti vaatama, millise imeteoga Federer hakkama sai. «See oli ebareaalne. Sain ta lõpuks mängitud sellisesse kohta, kus tal on keeruline lööke sooritada ja siis teeb tema sellise asja. Kui keegi teine seda teinud oleks, oleksin olnud pahane, aga see on ikkagi Roger,» rääkis mängu kaotanud Kyrgios.