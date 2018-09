2018. aasta spordinädalale oodatakse osalema üle saja tuhande eestimaalase

Spordinädala eesmärk on pakkuda võimalikult paljudele eestimaalastele liikumisega seotud positiivseid elamusi ja kogemusi, teatab Eesti Olümpiakomitee.

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi sõnul on tänavu põhitähelepanu suunatud eeskätt haridusasutustele, tööandjatele ja spordiklubidele, kelle korraldatud sündmuste abil saab Spordinädalast Eestis osa hinnanguliselt üle saja tuhande eestimaalase. «Inimesed otsivad sageli elustiili muutmiseks sobivat hetke ja pidepunkti. EOK arvates on üks sobiv moment oma liikumisharjumuste muutmiseks just Spordinädal. Soovime oma üleskutsega alustada uut elu jõuda ka nende ligi 50 protsendini Eesti elanikest, kes ei tegele liikumisharrastusega piisavalt või üldse mitte,» rääkis Lusmägi.