Therese Johaug sai uue hoobi: tema suusatajast sõbranna süda seiskus treeningul

Eide on olnud aastaid ka olümpiavõitja Therese Johaugi sõbranna. Koos tähistati ka oma 30. sünnipäeva. «Therese räägib nendevahelisest sõprusest ise. On ilmselge, et juhtunu on Theresele hoop ning ta elab seda raskelt üle. Neil oli väga eriline ja väga lähedane sõprus,» vahendas pressiesindaja Gro Eide Dagbladetile.